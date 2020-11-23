"Перед первой встречей этих команд в Барселоне я говорил, что героем матча может стать юный вратарь Динамо Руслан Нещерет. Так и получилось. Завтра в воротах будет Георгий Бущан, у него тоже будет отличный шанс громко заявить о себе. Думаю, что поединок будет сложным для обеих команд.

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Барселона в последнее время не блещет на внутренней арене, у Месси был спад, поэтому он и в Киев не приехал. Однако Барселона остается топ-командой, которая в ключевой момент может собраться, как это было в недавнем поединке Лиги чемпионов с Ювентусом. Поэтому не стоит преувеличивать кадровые проблемы испанского гранда, у которого более чем достаточно звездных исполнителей. А ухудшение результатов я бы объяснил, скорее, чехардой на тренерском мостике.

Однако фаворитом все равно остается Барселона. На мой взгляд, завтра доминирование испанцев в контроле над мячом будет ощутимым. Динамовцам предстоит искать свой шанс в компактных действиях на своей половине поля, в острых контрвыпадах, домашних заготовках при розыгрыше стандартов. В организации игры в обороне Барселона не безгрешная, этим нужно воспользоваться. Убежден, что завтрашний состав Динамо будет почти таким же, что и в последнем календарном матче с Ингульцом.

Динамовцам может помочь их раскованность, ведь в случае поражения ничего страшного не произойдет. Все же уровень Барселоны значительно выше. И, играя в свое удовольствие, киевляне могут сильно осложнить жизнь каталонцам", – цитирует Кардаш Meta-ratings.com.ua.

Напомним, 24 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00.

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