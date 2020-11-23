"Мы хотим победить Барселону. Обе команды имеют философию, ресурсы, определенные идеи. Для нас очень важно одолеть такого соперника. Вспоминаю 2004 год, когда Месси начинал. Мы с Шахтером обыграли Барселону с Хави и Иньестой. Это был большой толчок к развитию футбола в Украине. Победа над Барселоной может стать первым шагом на вершину для Динамо. Клуб давно не играл в групповом этапе Лиги чемпионов, а такие противостояния помогают вернуться в топ.

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В нашем распоряжении 13 игроков, которые играли против Ингульца. Готовимся в том же составе. Никто не добавился и, к счастью, никто не выпал. Вчера получили отрицательные результаты теста Сидорчука и Цыганкова. Витя в лучшем случае будет готов к субботней игре, в отношении Сергея посмотрим на тренировке. Очень сложно игроки входят после коронавируса. Семеро вернулись перед Ингульцем. Они ослаблены. Но мне нужны сейчас эти игроки. Поэтому пришлось форсировать подготовку.

Повторить тактику Атлетико? Динамо и Атлетико – разные команды. Атлетико платит за игроков 120 млн. Это показывает уровень и статус команды. Симеоне давно в клубе. Он построил боеспособный коллектив, достигал результатов. Сейчас они постепенно выходят на высокий уровень. Тратят как Манчестер Сити и Барселона. Претендуют на чемпионство.

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Барселона – это Барселона. Конечно, Месси дает преимущество в плане креатива, но без него команда качественнее играет в обороне. Игроки в Барселону не попадают случайно. Там все исполнители высокого уровня. Есть талантливая молодежь, которая уже не молодежь. Это одна из лучших команд мира. Они проходят через не самое лучшее время, ситуация с Месси вносит неопределенность, новый тренер. Но я уверен, что Барселона пройдет этот период и вернет свою силу", – заявил румынский специалист.

Напомним, что матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 24 ноября. Начало поединка 4-го тура группового этапа ЛЧ в 22:00.

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