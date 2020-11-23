"Перед першою зустріччю цих команд в Барселоні я говорив, що героєм матчу може стати юний воротар Динамо Руслан Нещерет. Так і вийшло. Завтра у воротах буде Георгій Бущан, у нього теж буде чудовий шанс голосно заявити про себе. Думаю, що поєдинок буде складним для обох команд.

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Барселона останнім часом не вражає на внутрішній арені, у Мессі був спад, тому він і до Києва не приїхав. Однак Барселона залишається топ-командою, яка в ключовий момент може зібратися, як це було в недавньому поєдинку Ліги чемпіонів з Ювентусом. Тому не варто перебільшувати кадрові проблеми іспанського гранда, у якого більш ніж достатньо зіркових виконавців. А погіршення результатів я б пояснив, скоріше, непорозумінням на тренерському містку.

Однак фаворитом все одно залишається Барселона. На мій погляд, завтра домінування іспанців в контролі над м'ячем буде відчутним. Динамівцям треба буде шукати свій шанс у компактних діях на своїй половині поля, у гострих контрвипадах, домашніх заготовках при розіграші стандартів. В організації гри в обороні Барселона не безгрішна, цим необхідно скористатися. Переконаний, що завтрашній склад Динамо буде майже таким же, що і в останньому календарному матчі з Інгульцем.

Динамівцям може допомогти їхня розкутість, адже у разі поразки нічого страшного не станеться. Все ж рівень Барселони значно вищий. І, граючи в своє задоволення, кияни можуть сильно ускладнити життя каталонцям", – цитує Кардаша Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00.

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