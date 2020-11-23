Команде Луческу сильно повезло, ведь за последнюю декаду аргентинский гений сыграл почти все, не считая нескольких серьезных травм. Тем более, живая легенда Барсы предпочитает не пропускать поединки самого престижного еврокубка, обычно он выходит на поле даже тогда, когда "блаугранас" досрочно решают все турнирные задачи. В конце концов не стоит забывать, что в борьбе вечных антагонистов современности Месси пока проигрывает Криштиану титул лучшего снайпера в истории ЛЧ – 118 против 130-ти. Впрочем возраст берет свое. 33-летний "Блоха", очевидно, не выдерживает безумного пандемического графика с длительными перелетами и южноамериканскими зарубами на высоте. Он остался дома, чтобы перевести дыхание.

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Испанская пресса любит спекулировать "мессизависимостью", мол любой большой клуб не должен быть заложником формы или травм одного игрока. Конечно, Барселона с Лео и без него – это две разные команды, но действительно ли все так плохо? Недавнее противостояние с Бетисом продемонстрировало другое – команда играет широко, лучше прессингует, пытается максимально использовать атакующий потенциал всех форвардов, но сейчас не об этом. Статистическое исследование портала BeSoccer, проведенное на старте нынешней кампании, пожалуй, разочарует вице-чемпионов Украины. Начиная с сезона 2008/09 "кулес" провели 730 поединков, Месси – 632. То есть, каталонцам пришлось соревноваться без своего лидера 98 раз, и катастрофы не случилось.

Gol de Messi vs Dinamo Kiev

Champions 09/10 pic.twitter.com/yPFN2jSS9I — AB (@ArchivoBen) November 23, 2020

Инфографика: результаты Барсы с Месси и без него с сезона 2008/09 (матчи, победы, поражения и ничьи)

Быстрый анализ статистики этого периода позволяет утверждать, что потеря Месси – далеко не приговор для титулованного испанского гранда. Возможно, Барса теряет какой-то особый шарм, но процент побед даже минимально высший. С аргентинцем на поле "блаугранас" выигрывают 71,34% всех матчей, без него – 72,92%. Интересно, что шансы Динамо существенно возрастут, если киевляне забьют первыми. История доказывает, что вместе с Лео "кулес" чаще делают камбэки – 18,2% матчей, в которых приходилось догонять. Последняя цифра заметно снижается, когда капитан просматривает поединки дома по телевизору или на трибунах Камп Ноу – 12,5%.

После прихода Рональда Кумана картина не изменилась, более того, каталонцы не выиграли ни одного матча, пропустив первыми: Алавес (1:1), Реал (1:3), Хетафе (0:1), Севилья (1:1), Атлетико (0:1). Сам Лео играл от свистка до свистка, но вытянуть команду на собственных плечах не сумел. На Ванда Метрополитано он был бледной тенью самого себя: потерял 23 мяча и почти не комбинировал с партнерами по атаке. Мадридские СМИ нещадно критиковали 6-кратного обладателя "Золотого мяча" за пассивный футбол и нежелание прессинговать. В частности, один из экспертов популярного телешоу El Chiringuito заявил, что Месси сейчас и близко не находится на уровне Роналду, Неймара, Мбаппе или Левандовски.

Gol de Messi vs Dinamo Kiev

Champions 09/10 pic.twitter.com/yPFN2jSS9I — AB (@ArchivoBen) November 23, 2020

Возвращаясь к статистике, стоит отметить, что отсутствие аргентинца до сих пор не имело пагубного влияния на результативность команды. Баланс забитых мячей с Лео и без него – почти идентичен (2,58 и 2,59 соответственно). Парадокс в другом. Оказывается, Барса обороняется немного эффективнее, когда Месси нет на поле. Каталонцы пропускают в среднем 0,78 мячей за игру. Зато при наличии живого-здорового Лео "кулес" получали в свои ворота 0,85 гола. Правда, ему части позволяли отдохнуть в матчах со слабыми соперниками.

В прошлом сезоне Барса потеряла своего капитана и самую большую звезду на 5 стартовых туров Ла Лиги. Команда сразу же провалила экзамен в Бильбао – феноменальная бисиклета в исполнении Аудриса принесла баскам удивительную домашнюю победу на последних минутах (1:0). Затем был один из лучших поединков сезона против Бетиса (5:2), очередная гостевая осечка с Осасуной (2:2), голевой фестиваль в матче с Валенсией (5:2) и комфортный триумф на Колисеум Альфонсо Перес (2:0). Пока Лео залечивал травму, Гризманн и Ансуи Фати демонстрировали очень качественный футбол. Если юный вундеркинд точно не сыграет в Киеве из-за травмы мениска, то французский форвард должен появиться с первых минут. Динамо для него – тот редкий шанс выйти из тени Месси.

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