Звездочка каталонцев пропустит еще минимум 3 недели, информирует AS.

Дембеле вернулся в общую группу Барселоны – каталонцы получат усиление перед матчем с Динамо

Педри в последний раз выходил на поле 29 сентября в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Бенфики (0:3). 18-летний хавбек восстанавливался от травмы квадрицепса и уже начал работу с мячом, но болевые ощущения не исчезли. Барселона не собирается форсировать возвращение игрока и даст ему время для полного выздоровления.

Добавим, что перед ближайшей международной паузой Барселона проведет 4 матча, среди которых гостевой поединок с Динамо в 4-м туре ЛЧ. Педри играть в них не будет.

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