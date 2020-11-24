"Динамо на Камп Ноу показало, что может играть против Барселоны. Думаю, что на НСК Олимпийский тоже будет хороший футбол. Испанцы прилетели без Месси, Фати, Пике и Де Йонга. Хотя еще неизвестно, что лучше – играть с ними или без них. Во вторник выйдут дублеры, которые будут стремиться что-то доказать тренеру.

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В принципе, считаю, что Динамо имеет шансы зацепиться за очки. Несмотря на все проблемы с составом, сама конструкция игры, которую построил Луческу, позволяет футболистам понимать, что делать на футбольном поле, чтобы давать результат. Думаю, что Динамо будет играть довольно прагматично и осторожно, ища свой шанс в контратаках. Уверен, что свою возможность киевляне найдут.

Как показывает практика, оборона Барселоны вовсе не безгрешна. Думаю, что обе команды забьют, а встреча завершится вничью. Отдельно хочу сказать, что Владислав Супряга наконец отметится за Динамо", – цитирует Цыганыка РБ.

Заметим, встреча между Динамо и Барселоной в рамках 4-го тура Лиги чемпионов пройдет сегодня, 24 ноября, начало в 22:00. "Бело-синие" идут третьими с одним очком, "блаугранас" возглавляют квартет G с девятью пунктами.

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