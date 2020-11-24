"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое видение того, как должна проходить игра.

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Те футболисты Барселоны, которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде, как Барселона, сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на Камп Ноу", – сказал Буяльский в комментарии Футбол News.

Заметим, встреча между Динамо и Барселоной в рамках 4-го тура Лиги чемпионов пройдет сегодня, 24 ноября, начало в 22:00. "Бело-синие" идут третьими с одним очком, "блаугранас" возглавляют квартет G с девятью пунктами.

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