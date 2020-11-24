Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, чого очікує від протистояння команди Луческу з "блаугранас" у Лізі чемпіонів.

"Динамо на Камп Ноу показало, що може грати проти Барселони. Думаю, що на НСК Олімпійський теж буде хороший футбол. Іспанці прилетіли без Мессі, Фаті, Піке і Де Йонга. Хоча ще невідомо, що краще – грати з ними або без них. У вівторок вийдуть дублери, які будуть прагнути щось довести тренеру.

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В принципі, вважаю, що Динамо має шанси зачепитися за очки. Незважаючи на всі проблеми зі складом, сама конструкція гри, яку побудував Луческу, дозволяє футболістам розуміти, що робити на футбольному полі, щоб давати результат. Думаю, що Динамо гратиме досить прагматично і обережно, шукаючи свій шанс в контратаках. Упевнений, що свою можливість кияни знайдуть.

Як показує практика, оборона Барселони зовсім не безгрішна. Думаю, що обидві команди заб'ють, а зустріч завершиться внічию. Окремо хочу сказати, що Владислав Супряга нарешті відзначиться за Динамо", – цитує Циганика РБ.

Зауважимо, зустріч між Динамо та Барселоною в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 24 листопада, початок о 22:00. "Біло-сині" йдуть третіми з одним очком, "блаугранас" очолюють квартет G з дев'ятьма пунктами.

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