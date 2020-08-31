"Думаю, нам достался один из самых сложных соперников. Пока не могу точно охарактеризовать АЗ, поскольку не видел их последних матчей, но пишут, что это хорошая команда, поэтому игра будет интересной.

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Перед жеребьевкой не было каких-либо преимуществ, хотя я видел несколько матчей ПАОКа и, думаю, играть с ним было бы интересно.

Хорошо, что мы сыграем дома, в Киеве, на своем поле. Можно спокойно готовиться и настраиваться. Хотя все видели, что в противостояниях Лиги чемпионов, состоящих из одного матча, возможны любые неожиданности.

Сейчас я продолжаю процесс восстановления, и, думаю, вернусь в строй не только к матчу против АЗ, но и к ближайшему календарному поединку чемпионата Украины против Десны", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Поединок Динамо – АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

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