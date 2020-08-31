Динамо – АЗ: Буяльский оценил шансы киевлян пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский считает, что нидерландский АЗ нельзя недооценивать.
"Думаю, нам достался один из самых сложных соперников. Пока не могу точно охарактеризовать АЗ, поскольку не видел их последних матчей, но пишут, что это хорошая команда, поэтому игра будет интересной.
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Перед жеребьевкой не было каких-либо преимуществ, хотя я видел несколько матчей ПАОКа и, думаю, играть с ним было бы интересно.
Хорошо, что мы сыграем дома, в Киеве, на своем поле. Можно спокойно готовиться и настраиваться. Хотя все видели, что в противостояниях Лиги чемпионов, состоящих из одного матча, возможны любые неожиданности.
Сейчас я продолжаю процесс восстановления, и, думаю, вернусь в строй не только к матчу против АЗ, но и к ближайшему календарному поединку чемпионата Украины против Десны", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.
Поединок Динамо – АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.
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