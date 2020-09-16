"Очень хорошая игра Динамо. Луческу отлично проанализировал соперника. Был хороший прессинг в центре поля и удачные контратаки. У Динамо впереди есть три очень быстрых игрока.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Киевляне выиграли со счетом 2:0, но могли сыграть и в 4:2, если брать по моментам. Отмечу, что Динамо отказалось от контроля мяча и сосредоточилось на контратаках. Кого бы я назвал лучшим игроком матча? Мне очень нравится Супряга. Он всегда в динамике, всегда предлагает себя впереди. Еще понравился Забарный.

Я хорошо знаю стиль Луческу, но Динамо тяжело играть с контролем мяча. Киевляне сильны в прессинге и контратаках, поэтому тренер выбрал правильную тактику", – сказал Рианчо в коментарии Бомбардиру.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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