"Дуже хороша гра Динамо. Луческу чудово проаналізував суперника. Був хороший пресинг в центрі поля і вдалі контратаки. У Динамо попереду є три дуже швидких гравці.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Кияни виграли з рахунком 2:0, але могли зіграти і 4:2, якщо брати по моментах. Зазначу, що Динамо відмовилося від контролю м'яча і зосередилося на контратаках. Кого б я назвав найкращим гравцем матчу? Мені дуже подобається Супряга. Він завжди в динаміці, завжди пропонує себе попереду. Ще сподобався Забарний.

Я добре знаю стиль Луческу, але Динамо важко грати з контролем м'яча. Кияни сильні в пресингу і контратаках, тому тренер вибрав правильну тактику", – сказав Ріанчо у коментарі Бомбардиру.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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