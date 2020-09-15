"Була дуже тактична гра з обох сторін. АЗ цією тактикою дальніх передач майже виграв свій чемпіонат – не забувайте про це. Вони виманюють суперника і закидають за спини захисникам. Ми дуже добре перекрили їхні сильні сторони, перекрили зони, в які вони хотіли пасувати, не дозволяли закидати нам за спину. У першому таймі не дали їм нічого створити.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У перерві я сказав хлопцям, щоб вони мали терпіння. Було зрозуміло, що АЗ буде лізти вперед, а у нас з’явиться простір для контратак. Так і сталося. Дуже вдячний футболістам за неймовірну самовіддачу та якісну гру. Родрігеса в перерві потрібно було замінювати, але я повірив у нього, а він віддячив забитим голом.

Забарний сьогодні дуже добре зіграв. Я довіряю молодим, а вони створюють конкуренцію, виправдовують довіру. Не забувайте про Миколенка. Він зіграв не на своїй позиції, але виглядав чудово. Та й взагалі не дуже справедливо когось виділяти – вся команда зіграла супер. Ми ще тільки створюємо команду, перебуваємо в пошуку свого шляху. Ще потрібен час. Не варто порівнювати цю команду з Динамо 90-х, яке грало проти Реала.

Гент чи Рапід? Ми зараз думаємо про наступну гру, про плей-офф Ліги чемпіонів ще не думаємо", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Динамо з боєм переграло АЗ і вийшло у плей-офф кваліфікації ЛЧ – перемога імені Луческу, Жерсона та Шапаренка