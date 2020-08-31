"Хороший жребий. Обязательно нужно проходить. Кого проходить, если не АЗ? Шансы, думаю, 60 на 40 в пользу Динамо.

Динамо получило соперников в 3 раунде и плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Матч в Киеве? Обычно это поможет Динамо. Лучше играть на своем стадионе, чем ехать в Нидерланды и играть на их стадионе. Будут там болельщики, не будут, но на своем поле лучше играть в любом случае", – поделился Лужный в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо встретится с АЗ Алкмар в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Раунд будет состоять из одного поединка, который состоится 15 или 16 сентября.

Знищили грандів, втратили історичний шанс і потрапили на Динамо. Як пандемія вбила мрію суперника киян у Лізі чемпіонів