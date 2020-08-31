Динамо – АЗ: Лужный назвал фаворита поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный поделился мыслями относительно жребия киевлян на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Хороший жребий. Обязательно нужно проходить. Кого проходить, если не АЗ? Шансы, думаю, 60 на 40 в пользу Динамо.
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Матч в Киеве? Обычно это поможет Динамо. Лучше играть на своем стадионе, чем ехать в Нидерланды и играть на их стадионе. Будут там болельщики, не будут, но на своем поле лучше играть в любом случае", – поделился Лужный в комментарии Tribuna.
Напомним, Динамо встретится с АЗ Алкмар в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Раунд будет состоять из одного поединка, который состоится 15 или 16 сентября.
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