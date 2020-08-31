Динамо – АЗ: Лужний назвав фаворита поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Колишній гравець та тренер Динамо Олег Лужний поділився думками щодо жеребу киян на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
"Хороший жереб. Обов'язково потрібно проходити. Кого проходити, якщо не АЗ? Шанси, думаю, 60 на 40 на користь Динамо.
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Матч в Києві? Звичайно це допоможе Динамо. Краще грати на своєму стадіоні, ніж їхати в Нідерланди і грати на їхньому стадіоні. Будуть там вболівальники, не будуть, але на своєму полі краще грати в будь-якому випадку", – поділився Лужний у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Динамо зустрінеться з АЗ Алкмаар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Раунд складатиметься з одного поєдинку, який відбудеться 15 або 16 вересня.
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