"Хороший жереб. Обов'язково потрібно проходити. Кого проходити, якщо не АЗ? Шанси, думаю, 60 на 40 на користь Динамо.

Динамо отримало суперника в 3 раунді та плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч в Києві? Звичайно це допоможе Динамо. Краще грати на своєму стадіоні, ніж їхати в Нідерланди і грати на їхньому стадіоні. Будуть там вболівальники, не будуть, але на своєму полі краще грати в будь-якому випадку", – поділився Лужний у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з АЗ Алкмаар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Раунд складатиметься з одного поєдинку, який відбудеться 15 або 16 вересня.

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