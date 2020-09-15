"АЗ – это команда, которая в прошлом сезоне показывала классный футбол, для меня она заслуживает самых лучших слов. Чемпионат в Нидерландах не был завершен, но большинство местных специалистов считают, что АЗ демонстрировал более выразительный и красивый футбол, чем Аякс. Алкмаарцы дважды переиграли амстердамцев в чемпионате.

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А что касается будущего сезона, то почти все основные футболисты остались, но команда, как мне кажется, провела невыразительную подготовку к официальным матчам. Слишком бледно она выглядела в спаррингах. И в квалификации Лиги чемпионов в игре против чешской Виктории голландцы выглядели неуклюже. Пока выпадают из игры ключевые игроки, такие как Класи, Стенгс, Боаду, Идриси. Это делает команду беззубой.

Динамо будет иметь преимущество в Киеве? Да. Хотя бы потому, что есть возможность готовиться на одном месте, никуда не перелетая. Дома всегда легче. К тому же я уже говорил, что АЗ находится не на пике своей готовности. Но все равно игра будет интересной, поскольку все нужно решить в одном матче.

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Я не тренер Динамо. Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идриси и Боаду. А также попытался бы уводить защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха. Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше две последние недели подготовится тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде", – цитирует Левченко Команда 1.