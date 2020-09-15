"АЗ – це команда, яка в минулому сезоні показувала класний футбол, для мене вона заслуговує найкращих слів. Чемпіонат в Нідерландах не був завершений, але більшість місцевих фахівців вважають, що АЗ демонстрував більш виразний і гарний футбол, ніж Аякс. Алкмаарці двічі переграли амстердамців в чемпіонаті.

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А що стосується майбутнього сезону, то майже всі основні футболісти залишилися, але команда, як мені здається, провела невиразну підготовку до офіційних матчів. Аж надто блідо вона виглядала в спарингах. Та й в кваліфікації Ліги чемпіонів у грі проти чеської Вікторії нідерландці виглядали незграбно. Поки випадають з гри ключові гравці, такі як Класі, Стенгс, Боаду, Ідрісі. Це робить команду беззубою.

Динамо буде мати перевагу в Києві? Так. Хоча б тому, що є можливість готуватися на одному місці, нікуди не перелітаючи. Вдома завжди легше. До того ж я вже говорив, що АЗ перебуває не на піку своєї готовності. Але все одно гра буде цікавою, оскільки все потрібно вирішити в одному матчі.

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Я не тренер Динамо. Але якщо пофантазувати, то першим ділом я б постарався залишити суперника без м'яча. Не можна давати розвернутися Стенгсу, Ідрісі і Боаду. А також спробував би виманювати захисників АЗ подалі від воріт, а потім їх оббігати. Думаю, це запорука успіху. Динамо і АЗ зараз не в найкращих кондиціях, але хто краще за два останні тижні підготується тактично і ментально, той і переможе. Я все-таки віддам невелику перевагу українській команді", – цитує Левченка Команда 1.