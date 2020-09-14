"Я не буду раскрывать то, что говорил игрокам. Иначе все все узнают, в частности тренерский штаб АЗ. У них очень сильная команда, АЗ хорошо подготовился к нашему матчу через спарринги. В современном футболе много доступной информации. Главное – самому должным образом подготовиться и предстать перед соперником в полной боевой готовности.

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Мы очень мотивированы, очень хотим победить. АЗ будет трудно нам противостоять. Мы знакомы с их игроками, хорошо их изучили. У них много талантливой молодежи, которая давно играет вместе. Вскоре увидим их в топ-чемпионатах. За последние годы они очень спрогрессировали. В то же время мы изучаем слабые стороны, которыми попробуем воспользоваться.

У нас также молодая команда, которая только строится. Жаль, что не все игроки доступны, есть травмированные. Есть те, кто уехали в сборные, но там не играли. То есть выпали и из игрового ритма, и из тренировочного процесса Динамо.

Линия обороны из четырех фулбэков? Иного выхода на было. Я рад, что игроки меня поняли и выполнили задание. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать их действия. Однако оба момента Десны возникли после наших ошибок. Это футбол. Надеюсь, что завтра наши ребята покажут высокий уровень. Я уверен в них, они уверены во мне. Сейчас в моем распоряжении лучшие футболисты", – сказал Луческу на предематчевой пресс-конференции.

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