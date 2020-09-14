Динамо – АЗ: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
Главный тренер Динамо Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ Алкмаар.
"Я не буду раскрывать то, что говорил игрокам. Иначе все все узнают, в частности тренерский штаб АЗ. У них очень сильная команда, АЗ хорошо подготовился к нашему матчу через спарринги. В современном футболе много доступной информации. Главное – самому должным образом подготовиться и предстать перед соперником в полной боевой готовности.
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Мы очень мотивированы, очень хотим победить. АЗ будет трудно нам противостоять. Мы знакомы с их игроками, хорошо их изучили. У них много талантливой молодежи, которая давно играет вместе. Вскоре увидим их в топ-чемпионатах. За последние годы они очень спрогрессировали. В то же время мы изучаем слабые стороны, которыми попробуем воспользоваться.
У нас также молодая команда, которая только строится. Жаль, что не все игроки доступны, есть травмированные. Есть те, кто уехали в сборные, но там не играли. То есть выпали и из игрового ритма, и из тренировочного процесса Динамо.
Линия обороны из четырех фулбэков? Иного выхода на было. Я рад, что игроки меня поняли и выполнили задание. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать их действия. Однако оба момента Десны возникли после наших ошибок. Это футбол. Надеюсь, что завтра наши ребята покажут высокий уровень. Я уверен в них, они уверены во мне. Сейчас в моем распоряжении лучшие футболисты", – сказал Луческу на предематчевой пресс-конференции.
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