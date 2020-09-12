Экс-тренер Мариуполя Александр Бабич, который имеет опыт противостояния с АЗ, поделился мыслями относительно предстоящего матча команды Мирчи Луческу с нидерланським клубом в самом престижном еврокубковом турнире.

"С составом, думаю, Луческу на 80 процентов уже определился. С приходом румына активно и высоко стали играть крайние защитники. Фундаментально на своих позициях играют 3-4 игрока, а в других есть возможность импровизировать.

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Сидорчук играет роль нижнего опорного, как Степаненко в Шахтере. Луческу применяет такую ​​же модель, как с донецкой командой. В матче с Десной мне понравилось трио динамовцев в средней линии – Буяльский, Шапаренко и Сидорчук. Это тройка будущей игры Динамо, которую строит и видит Луческу.

Относительно шансов Динамо в игре с АЗ... Состав команды Арне Слота не сильно изменился. Это очень сильная команда, со скоростными футболистами. Многое будет зависеть от плана и стратегии Динамо на игру. Думаю, опыт игроков Динамо все-таки, в итоге, должен им помочь преодолеть нидерландский барьер", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится уже во вторник, 15 сентября, в Киеве, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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