После завершения перерыва на матчи сборных УЕФА вернулся к клубным делам.

Стартовый поединок Динамо в новом сезоне Лиги чемпионов будет обслуживать израильская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери матча будет Орель Гринфельд, его помощниками станут Рой Хассан и Идан Яркон. Роль четвертого судьи будет выполнять Гал Лейбовиц. Гринфельд уже обслуживал два еврокубковые матчи с участием украинских команд в сезоне 2016/17 (Ворскла – Локомотив, 2:3, Манчестер Юнайтед – Заря, 1:0).

Напомним, уже 15 сентября Динамо будет принимать нидерландский АЗ в рамках 3 квалификационного раунда ЛЧ. Начало матча в 20:00.

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