Динамо – Аякс: Тен Хаг объявил футболистов, которые прилетят в Киев – Нерес в списке

Наставник Аякса Эрик Тен Хаг определился с игроками, которых возьмет в Киев на матч квалификации Лиги Чемпионов против Динамо.

Амстерамцы на официальном сайте опубликовали перечень футболистов, которые прилетят в Киев на матч против Динамо.

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К слову, вне списка оказался защитник Николас Тальяфико, который из-за перебора карточек будет пропускать поединок. Зато от травмы подколенного сухожилия восстановился хавбек Аякса нерес, который прибудет с командой в столицу Украины.

Ожидается, что самолет с соперником Динамо приземлится в аэропорту Борисполь в 14:15. После этого голландская команда отправится в отель, а вечером проведет тренировку на поле НСК Олимпийский.

Футболисты, которых Тен Хаг взял в Киев:

Онана, Лампру, Кристенсен, Вобер, Де Вит, Ейтинг, Ван Лир, Лабьяд, Мизрауи, Де Лигт, Блинд, Сирхейс, Ван де Беек, Шон, Нерес, Беккер, Де Йонг, Зиеш, Хунтелаар, Тадич, Йонсен.

Напомним, в первом поединке в Амстердаме Аякс одолел Динамо со счетом 3: 1. Ответный матч в Киеве состоится 28 августа.

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