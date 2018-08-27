Динамо – Аякс: Тен Хаг оголосив футболістів, які прилетять в Київ – Нерес у списку

Наставник Аякса Ерік Тен Хаг визначився з гравцями, яких візьме у Київ на матч-відповідь кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Динамо.

Амстерамці офіційному сайті опублікували перелік футболістів, які прилетять у Київ на матч проти Динамо.

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До слова, поза списком опинився захисник Ніколас Тальяфіко, який через перебір карток буде пропускати поєдинок. Натомість, від травми підколінного сухожилля відновився хавбек Аякса Нерес, який прибуде з командою у столицю України.

Очікується, що літак з суперником Динамо приземлиться в аеропорту Бориспіль о 14:15. Після цього голландська команда відправиться в готель, а ввечері проведе тренування на полі НСК Олімпійський.

Футболісти, яких Тен Хаг взяв у Київ:

Онана, Лампру, Крістенсен, Вобер, Де Віт, Ейтінг, Ван Лір, Лаб'яд, Мізрауї, Де Лігт, Блінд, Сірхейс, Ван де Беєк, Шоне, Нерес, Беккер, Де Йонг, Зієш, Хунтелар, Тадіч, Йонсен.

Нагадаємо, в першому поєдинку в Амстердамі Аякс здолав Динамо з рахунком 3:1. Матч-відповідь у Києві відбудеться 28 серпня.

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