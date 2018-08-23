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Блинд: Хотели схватить Динамо за горло, и нам это удалось

16:26 49 Читати українською
Блинд: Хотели схватить Динамо за горло, и нам это удалось
Дэйли Блинд / фото: ФК Аякс

Защитник Аякса Дэйли Блинд поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

"Атмосфера на стадионе была незабываемой. Стадион словно взрывался при каждом нашем голые. С такой поддержкой мы оставались заряженными с первой до последней минуты. Мы хотели схватить Динамо за горло, и мы сделали это.

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Мы вышли на второй тайм с мыслью, что матч не завершен. Решили играть компактнее в защите, но все равно могли побеждать крупнее. В Киев мы тоже поедем с целью забить.

Я стараюсь давать понять молодым игрокам, у которых нет опыта игр в Лиге чемпионов, что иногда нужно сыграть просто и выбить мяч в аут. Болельщики любят, когда мы играем красиво, это так, но в таком турнире важен, прежде всего, результат", – цитирует Блинда официальный сайт Аякса.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Аякс - Динамо Киев Дэйли Блинд Дэйли Блинд Аякс Аякс Лига чемпионов
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