Блинд: Хотели схватить Динамо за горло, и нам это удалось

Защитник Аякса Дэйли Блинд поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

"Атмосфера на стадионе была незабываемой. Стадион словно взрывался при каждом нашем голые. С такой поддержкой мы оставались заряженными с первой до последней минуты. Мы хотели схватить Динамо за горло, и мы сделали это.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы вышли на второй тайм с мыслью, что матч не завершен. Решили играть компактнее в защите, но все равно могли побеждать крупнее. В Киев мы тоже поедем с целью забить.

Я стараюсь давать понять молодым игрокам, у которых нет опыта игр в Лиге чемпионов, что иногда нужно сыграть просто и выбить мяч в аут. Болельщики любят, когда мы играем красиво, это так, но в таком турнире важен, прежде всего, результат", – цитирует Блинда официальный сайт Аякса.