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Динамо – Аякс: фанаты киевлян вывесили баннер "ФФУ любит коррупцию, не футбол"

23:16 39 Читати українською
Динамо – Аякс: фанаты киевлян вывесили баннер "ФФУ любит коррупцию, не футбол"
Фанаты Динамо / фото: О. Осипов

Фанаты Динамо в матче Лиги чемпионов против Аякса вывесили баннер о ФФУ.

На одном из секторов НСК Олимпийский ультрас Динамо вывесили баннер о ФФУ. Дословно на баннере написано "FFU love corruption, not football", сообщает Tribuna.

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Напомним, Динамо борется с Аяксом за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч киевляне проиграли со счетом 1:3.

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После перерыва ответного матча в Киеве, счет в игре 0:0, а игрок Аякса не реализовал пенальти.

фото: Tribuna.com

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 81'
0 : 0
Аякс
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Лига чемпионов ФФУ футбольные фанаты Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев
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