Динамо Киев и Аякс Амстердам определились с составами на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. В этой же новости ищите ссылку на онлайн-трансляцию игры.

Матч Динамо – Аякс стартует в 22:00 по киевскому времени. В первой игре амстердамцы уверенно переиграли киевлян со счетом 3:1. Поэтому команде Хацкевича надо забивать минимум 2 гола и не пропускать ни одного для выхода в групповой турнир ЛЧ. Матч покажет телеканал "Футбол 1", начиная из студии в 21:00.

Динамо – Аякс: ОНЛАЙН-трансляция

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Сидорчук (к), Буяльский – Цыганков, Супряга, Вербич

Запасные: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин

Аякс: Онана – Мазрауи, Де Лигт (к), Блинд, Вебер – ван де Беек, Шене, Фрэнки Де Йонг – Зиеш, Хунтелар, Тадич

Запасные: Лампру, Кристенсен, Нерес, Эйтинг, Лабьяд, Де Вит, Ваккер

Динамо – Аякс: стартовые составы на матч плей-офф Лиги чемпионов