Динамо – Брюгге: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

"Начали хорошо, агрессивно, как и планировали. Забили и после этого не надо было останавливаться, а продолжать встречать высоко. Однако начали делать шаг назад вместо шага вперед. Три гола забили, но ошибки в обороне все перечеркнули.

Динамо – Брюгге – 3:3 – видео голов

Когда будет команда уровня Лиги чемпионов? Ежегодно в этих 6 квалификационных матчах мы делаем ставку на 14-15 опытных игроков, представителей национальных сборных. Но, к сожалению, они не справились.

Я сказал футболистам: "Вы отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для группового этапа Лиги чемпионов надо показывать немного больше". По самоотдаче вопросов нет, но были ошибки. Видимо, моя вина. Даже не так – в основном моя вина.

Замена Вербича? Ему казалось, что он еще может играть, но было видно, что он уже не вытягивает. Жерсон был более готов. Замена после удаления? Она была запланирована. Изменить планы? А как? Цыганков во втором тайме добавил очень сильно, поэтому остался.

Отставка? Знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить. Мы все обсудим с президентом.

Отсутствие Гармаша? Это мое решение, мне за него отвечать. Мы решили, что в центре поля игроки, которые лучше контролируют мяч, могут придержать, отдать пас. У меня есть доверие ко всем футболистов, нужно работать", – сказал Хацкевич на пресс-конференции.

Свой дальнейший путь в еврокубках Динамо продолжит уже в групповом этапе Лиги Европы.

Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов