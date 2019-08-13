Динамо – Брюгге – видео голов

Динамо принимает Брюгге в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, поэтому киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Киевляне удачно начали и забили уже на 5-й минуте. Андриевский перевел на фланг на Вербича, тот запустил в прорыв Миколенко. Виталий прострелил на Буяльского, который ударом в касание открыл счет. 1:0 уже на старте матча!

Динамо – Брюгге: видео гола Буяльского