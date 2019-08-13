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Динамо – Брюгге – видео голов

21:40 745 Читати українською
Динамо – Брюгге – видео голов
Динамо – Брюгге – видео голов

Динамо принимает Брюгге в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Ханс Ванакен 88’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Ханс Ванакен

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, поэтому киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Киевляне удачно начали и забили уже на 5-й минуте. Андриевский перевел на фланг на Вербича, тот запустил в прорыв Миколенко. Виталий прострелил на Буяльского, который ударом в касание открыл счет. 1:0 уже на старте матча!

Динамо – Брюгге: видео гола Буяльского

В конце первого тайма Брюгге отыгрался. Симон Дели выиграл верховую борьбу после подачи углового и ударом головой сравнял счет. Теперь киевлянам следует забивать минимум дважды...

Динамо – Брюгге: видео гола Дели

На 50-й минуте Динамо не без доли везения вышло вперед. Вербич пробил в штангу, а Шепелев на добивании оказался именно там, где нужно. 2:1.

Динамо – Брюгге: видео гола Шепелева

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