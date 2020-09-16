Лучшим игроком поединка Динамо – АЗ по версии InStat стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, информирует Команда 1.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Рейтинг эффективности игрока составил 349 баллов, что стало лучшим показателем среди обеих команд. Отметим, что Шапаренко стал автором решающего мяча в ворота голландцев. За 90 минут поединка хавбек выиграл 12 из 18-ти единоборств, семь раз вступал в отбор, сделал 6 перехватов и 4 подбора.

К слову, в тройку лучших футболистов Динамо по версии InStat Index также вошли Томаш Кендзера (316 баллов) и Сергей Сидорчук (311 баллов).

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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