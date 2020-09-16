Найкращим гравцем поєдинку Динамо – АЗ за версією InStat став півзахисник киян Микола Шапаренко, інформує Команда 1.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Рейтинг ефективності гравця склав 349 балів, що стало найкращим показником серед обох команд. Зазначимо, що Шапаренко став автором вирішального м'яча у ворота нідерландців. За 90 хвилин поєдинку хавбек виграв 12 з 18-ти єдиноборств, сім раз вступав у відбір, зробив 6 перехоплень і 4 підбирання.

До слова, у трійку найкращих футболістів Динамо за версією InStat Index також увійшли Томаш Кендзьора (316 балів) та Сергій Сидорчук (311 балів).

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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