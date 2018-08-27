toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Динамо – Аякс: матч посетят 278 нидерландских болельщиков

20:51 21 Читати українською
Динамо – Аякс: матч посетят 278 нидерландских болельщиков
Динамо – Аякс

Поддержать Аякс в матче Лиги чемпионов против Динамо прилетело 278 болельщиков.

278 болельщиков Аякса прилетело на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс, сообщает Ajax Live в Твиттере.

Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Ранее сообщалось, что матч посетят около 40 000 человек. Заметим, что НСК Олимпийский вмещает 70 000 зрителей.

Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится во вторник, 28 августа, начало игры в 22:00. Напомним, первый матч Динамо проиграло со счетом 1:3.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
23
час
:
36
мин
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Атлетик
23:00
Уэска
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук