Динамо – Аякс: матч посетят 278 нидерландских болельщиков

Поддержать Аякс в матче Лиги чемпионов против Динамо прилетело 278 болельщиков.
278 болельщиков Аякса прилетело на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс, сообщает Ajax Live в Твиттере.
Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
Ранее сообщалось, что матч посетят около 40 000 человек. Заметим, что НСК Олимпийский вмещает 70 000 зрителей.
Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага
Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится во вторник, 28 августа, начало игры в 22:00. Напомним, первый матч Динамо проиграло со счетом 1:3.