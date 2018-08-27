Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг отметил, что Аякс в матче с Динамо будет уделять большое внимание обороне, но не будет прижиматься к своим воротам.

"У нас есть несколько травмированных игроков. У нас есть план Б, но у нас есть только замены.

Сколько нам необходимо забить самим? Одного гола может быть и достаточно. Но надо понимать, что мы играем против очень сильного оппонента, который показал это в Амстердаме. И как нам его переиграть – увидим завтра.

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Состояние Нерес и де Лигта? Нерес был травмирован, но сейчас он уже тренируется в общей группе. Сегодняшняя тренировка покажет, каково его состояние. Относительно де Лигта ситуация аналогичная – все покажет тренировка.

Тренировали ли послематчевые пенальти? Нет, в Амстердаме мы этим не занимались, тренировались как обычно.

Что касается Динамо, то это очень сильный соперник, который хорошо контролирует мяч. Но мы попробуем держать их подальше от своих ворот, сами будем пытаться контратаковать и забить.

Завтрашняя игра будет чрезвычайно важной и сложной. Чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, нам нужно сохранять наш атакующий стиль. Мы знаем, что будем играть против сильного соперника, который будет играть у себя дома, но сделаем все, чтобы пройти дальше.

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Позднее время начала игры? Это лишь на один час позже, мы привыкли тренироваться и играть по такому графику, и на нашу подготовку это никак не повлияет.

Как и у каждой команды, у нас есть своя выездная модель. Тем более, исходя из счета первого матча, нам нужно будет хорошо защищаться, поскольку Динамо пойдет вперед. Но это не значит, что мы будем прижиматься к своим воротам. Также будем искать свой шанс в атаке", – сказал он на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский.