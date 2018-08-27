Динамо – Аякс: матч відвідають 278 нідерландських вболівальників

Підтримати Аякс у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо прилетіло 278 вболівальників.

278 вболівальників Аякса прилетіло на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс, повідомляє Ajax Live у Твіттері.

Динамо – Аякс: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Раніше повідомлялось, що матч відвідають близько 40 тисяч людей. Зауважимо, що НСК Олімпійський вміщує 70 тисяч глядачів.

Динамо – Аякс: передматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться у вівторок, 28 серпня, початок гри о 22:00. Нагадаємо, перший матч Динамо програло з рахунком 1:3.