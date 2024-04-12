Английский форвард Баварии Харри Кейн пережил тяжелые часы, когда полетел с командой на матч Лиги чемпионов.

Кейн в понедельник вылетел с Баварией в Лондон на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В тот день после обеда семья форварда попала в ДТП в Мюнхене, сообщает Bild.

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Один из автомобилей пытался выехать на основную дорогу и не сумел избежать столкновения. В результате инцидента трое из четырех детей Кейна получили легкие травмы. Их доставили в больницу.

ДТП завершилась без летальных последствий. В Баварии выдохнули, узнав, что с детьми Харри все хорошо, добавляет источник. Серьезные повреждения получили только автомобили.