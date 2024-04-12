Англійський форвард Баварії Харрі Кейн пережив важкі години, коли полетів з командою на матч Ліги чемпіонів.

Кейн у понеділок вилетів з Баварією в Лондон на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В той день по обіді сім'я форварда потрапила в ДТП у Мюнхені, повідомляє Bild.

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Один з автомобілів намагався виїхати на основну дорогу та не зумів уникнути зіткнення. Внаслідок інциденту троє з чотирьох дітей Кейна отримали легкі травми. Їх доправили у лікарню.

Автотроща завершилася без летальних наслідків. У Баварії видихнули, дізнавшись, що з дітьми Харрі все добре, додає джерело. Серйозних пошкоджень зазнали лише автомобілі.