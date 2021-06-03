Дешам нашел примеры, которые сохраняют шансы на "Золотой мяч" для Канте
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил перспективы полузащитника Челси Н'Голо Канте выиграть "Золотой мяч".
"Я не знаю, насколько это достижимая цель для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Такой футболист может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...
Канте отреагировал на призывы вручить ему "Золотой мяч"
В конце концов, такое уже случалось. Например, с Фабио Каннаваро. Были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но обычно награду получают футболисты атаки", – цитирует Дешама GFFN со ссылкой на RMC.
Напомним, в прошлом сезоне 30-летний француз провел 48 матчей за Челси во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда одержала победу в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити (1:0), а Канте признан лучшим игроком матча.
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