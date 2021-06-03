"Я не знаю, насколько это достижимая цель для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Такой футболист может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...

Канте отреагировал на призывы вручить ему "Золотой мяч"

В конце концов, такое уже случалось. Например, с Фабио Каннаваро. Были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но обычно награду получают футболисты атаки", – цитирует Дешама GFFN со ссылкой на RMC.

Напомним, в прошлом сезоне 30-летний француз провел 48 матчей за Челси во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда одержала победу в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити (1:0), а Канте признан лучшим игроком матча.

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