После победы в ЛЧ для французской прессы хавбек Челси Н'Голо Канте стал чуть ли не главным претендентом на "Золотой мяч".

"Моя награда – это второстепенная вещь. Важно, что мы выиграли, что нам удалось выиграть Лигу чемпионов. Это невероятно. Много усилий было приложено в этом сезоне для достижения этого результата. Это гордость и радость. Это результат тяжелой работы всей команды.

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"Золотой мяч"? Нет, я не думаю о нем. Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а затем будет еще чемпионат Европы", – цитирует Канте RMC Sport.

Напомним, что Челси победил Манчестер Сити со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. Единственный и решающий гол забил экс-хавбек леверкузенского Байера Кай Хаверц. Однако лучшим игроком встречи УЕФА признал именно Н'Голо Канте.

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