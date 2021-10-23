Барселона отправила Дембеле на медосмотр в Финляндию – форвард лишь в октябре вернулся к тренировкам
11:20 - Читати українською
Форвард Барсы Усман Дембеле продолжает восстанавливаться от травмы.
Усман Дембеле вернется в финскую клинику, где летом перенес оперцию на бедре, сообщает Marca.
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На 24-летнего нападающего ожидает тщательный медосмотр. Барселона в начале октября заявила, что Усман наконец вернулся к тренировкам. Последний раз француз выходил на поле еще в июне.
Напомним, в свое время Барса заплатила Боруссии Д за Дембеле 135 млн евро, но игрок большую часть своей карьеры в каталонском клубе проводит в лазарете.
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