Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

Манчестер Сити может пролететь мимо Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

УЕФА может исключить Манчестер Сити из розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает New York Times.

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Следственная палата УЕФА по финансовому контролю требует для подопечных Гвардиолы дисквалификацию как минимум на один сезон. По информации источника, "горожане" в 2014 году предоставили конфедерации ложную информацию о доходах от спонсорских контрактов.

Если клуб таки накажут, то санкции могут быть задействованы уже с сезона 2019/20, или 2020/21, это будет зависеть от времени вынесения приговора.

Напомним, Манчестер Сити стал победителем розыгрыша АПЛ сезона 2018/19, набрав 98 очков.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті