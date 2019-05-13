toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

13 мая 23:35 462 Читати українською
Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций
Манчестер Сити / Фото WKBT

Манчестер Сити может пролететь мимо Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

УЕФА может исключить Манчестер Сити из розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает New York Times.

Фанаты Манчестер Сити посвятили Зинченко песню во время празднования чемпионства в АПЛ

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю требует для подопечных Гвардиолы дисквалификацию как минимум на один сезон. По информации источника, "горожане" в 2014 году предоставили конфедерации ложную информацию о доходах от спонсорских контрактов.

Если клуб таки накажут, то санкции могут быть задействованы уже с сезона 2019/20, или 2020/21, это будет зависеть от времени вынесения приговора.

Напомним, Манчестер Сити стал победителем розыгрыша АПЛ сезона 2018/19, набрав 98 очков.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
408
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
27
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук