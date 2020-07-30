Наполи требует перенести матч с Барселоной на нейтральное поле – власть Каталонии уже ответила УЕФА

Матч плей-офф ЛЧ может состояться на нейтральном поле из-за быстрого распространения коронавируса в Испании, докладывает Marca со ссылкой на RAC 1. УЕФА уже обратился в департамент здравоохранения Каталонии по ситуации с COVID-19. Параллельно рассматривается вариант с проведением матча на одном из стадионов Португалии.

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Именно Наполи давит на УЕФА, чтобы матч состоялся не на стадионе "блаугранас". Об этом пишет Cadanaser. Сейчас Союз ассоциаций сотрудничает с правительством Каталонии относительно этой ситуации. Последнее уже дало четкий ответ: никаких оснований для переноса матча с Камп Ноу нет.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Наполи запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

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