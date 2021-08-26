Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал, как команда отходила от провального первого тайма в игре с Монако (2:2).

"Могли после плохого первого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, разнос был, но слова Де Дзерби – не для ушей.

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Матерщина и мотивационные слова – все вместе было. Но больше по делу – как мы будем играть, а немножко в конце добавил. То, что удалось перевернуть игру – абсолютно всех заслуга, и тренера, и игроков", – заявил Матвиенко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сегодня (26 августа) в 19:00 начнется жеребьевка группового этапа ЛЧ, на котором Шахтер узнает своих соперников.

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