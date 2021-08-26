Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів, як команда відходила від провального першого тайму у грі з Монако (2:2).

"Могли після поганого першого тайму кинути грати, але хлопці зібралися, молодці. Так, рознос був, але слова Де Дзербі – не для вух.

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Нецензурщина і мотиваційні слова – все разом було. Але більше по справі – як ми будемо грати, а трошки в кінці додав. Те, що вдалося перевернути гру – абсолютно всіх заслуга, і тренера, і гравців", – заявив Матвієнко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, сьогодні (26 серпня) о 19:00 розпочнеться жеребкування групового етапу ЛЧ, на якому Шахтар дізнається своїх суперників.

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