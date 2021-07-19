"Якщо ми прагнемо потрапити у групу Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам випав, наприклад, переможець пари ПСВ – Галатасарай, було б так само важко, як і з Генком, адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні.

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Генк – команда, у якій виступають молоді талановиті футболісти. Їхній тренер із Нідерландів. Вони багато грають в атаці. Минулого сезону Генк завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв Брюгге матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і Шахтар.

В принципі, без різниці, вдома грати чи на виїзді. Хоча іноді, звісно, різниця таки є, особливо у випадку зі стадіонами, де вболівальники дуже гаряче підтримують свою команду. Щоб пройти, слід провести два гарні матчі, а не один", – цитує Де Дзербі сайт Шахтаря.

До слова, першу зустріч проти Генка "гірники" проведуть на виїзді у Бельгії 3 серпня, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень – 10 числа.

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