"Я уже усвоил, что нельзя никогда говорить никогда. Но на данный момент я это исключаю. Недавно меня критиковали за то, что я выбирал игроков, у которых мало игрового времени за свои клубы. Последний раз Роббен провел полный матч в 2019 году", – цитирует Де Бура ad.nl.

Роббен отметился двумя ассистами и не сдержал слез после матча – легенда хотел бы сыграть на Евро-2020

Отметим, что Арьен вчера отметился двумя результативными передачами в поединке с Эмменом впервые за два года, а в послематчевом комментарии расплакался и заявил о готовности помочь сборной Нидерландов на Евро-2020.

Напомним, сборная Украины стартует в групповом этапе Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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