В поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов Роббен двумя результативными передачами помог Гронингена разгромить Эммен (4:0).

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Арьен впервые за два года отличился результативными действиями. Такая феерия от нидерландца позволила стать ему лучшим игроком матча. Комментируя игру, Роббен расплакался и заявил о готовности помочь сборной Нидерландов на Евро-2020.

Напомним, Арьен известен своими выступлениями за Челси, Реал и Баварию.

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