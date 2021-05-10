Роббен отметился двумя ассистами и не сдержал слез после матча – легенда хотел бы сыграть на Евро-2020
00:40 - Читати українською
37-летний хавбек Гронингена Арьен Роббен имеет еще порох в пороховницах.
В поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов Роббен двумя результативными передачами помог Гронингена разгромить Эммен (4:0).
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Арьен впервые за два года отличился результативными действиями. Такая феерия от нидерландца позволила стать ему лучшим игроком матча. Комментируя игру, Роббен расплакался и заявил о готовности помочь сборной Нидерландов на Евро-2020.
Напомним, Арьен известен своими выступлениями за Челси, Реал и Баварию.
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