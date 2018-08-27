Динамо – Аякс: киевляне ни разу не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мяча

28 августа Динамо в Киеве в матче против Аякса определит обладателя путевки в групповой турнир Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" установил, что у киевлян не так много шансов на итоговый успех. По крайней мере, об этом ярко свидетельствует статистика.

Динамо в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 проиграло Аяксу со счетом 1:3 и значительно усложнило задачу выхода в групповой этап турнира. Ответный матч состоится уже завтра, 28 августа, на НСК Олимпийский.

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Шансы подопечных Хацкевича на итоговый успех выглядят не слишком высокими, что подтверждают и букмекеры, которые не слишком верят в украинцев. "Футбол 24" собрал все случаи противостояния Динамо в еврокубках, в которых киевляне в первом матче проиграли с разницей в два мяча.

Примечание. В статье указаны лишь матчи на вылет (плей-офф, квалификация), без учета поединков групповой стадии еврокубков.

1. Динамо – Андерлехт (1992 год, 1/16 финала Кубка УЕФА) – 2:4, 0:3

2. Динамо – Рапид Вена (1996 год, квалификация Лиги чемпионов) – 0:2, 2:4

3. Динамо – Бешикташ (2002 год, 1/16 финала Кубка УЕФА) – 1:3, 0:0

4. Динамо – Рубин (2011 год, квалификация Лиги чемпионов) – 0:2, 1:2

5. Динамо – Валенсия (2014 год, 1/16 финала Лиги Европы) – 0:2, 0:0

6. Динамо – Манчестер Сити (2016 год, 1/8 финала Лиги чемпионов) – 1:3, 0:0.

Как видим, Динамо ни разу (!!!) в своей истории не смогло выйти в следующий раунд еврокубков после поражения в первом матче с разницей в 2 мяча. Более того, в указанных 6-ти случаях киевляне даже не смогли в ответном матче хотя бы однажды одержать победу. Трижды Динамо после поражения в первой игре сыграло вничью, а еще трижды проиграло и второй матч.

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Не слишком приятная картина накануне второго раунда противостояния с Аяксом, которое в чем-то носит определяющий характер для киевского клуба – ведь попадание в групповой турнир Лиги чемпионов принесет не только участие в 6 матчах самого престижного клубного турнира Европы, но и достаточно серьезные премиальные от УЕФА.

Пришло время ломать неприятную тенденцию. Несмотря на громкое имя соперника, Динамо терять нечего – возможно, именно завтра киевляне станут авторами исторического достижения.

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