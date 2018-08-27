Динамо – Аякс: гости прилетели в Киев

Аякс прибыл в Киев на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

О прилете амстердамцев сообщает официальный твиттер Аякса.

Напомним, наставник Аякса Эрик Тен Хаг объявил список игроков, которые прилетели в Киев на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Динамо – Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.