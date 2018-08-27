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Динамо – Аякс: гости прилетели в Киев

16:59 13 Читати українською
Динамо – Аякс: гости прилетели в Киев
Динамо - Аякс: амстердамцы прилетели в Киев

Аякс прибыл в Киев на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

О прилете амстердамцев сообщает официальный твиттер Аякса.

Напомним, наставник Аякса Эрик Тен Хаг объявил список игроков, которые прилетели в Киев на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Динамо – Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
4
час
:
45
мин
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс
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