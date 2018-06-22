toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: болельщики Швейцарии случайно попали на оккупированный Донбасс

17 июня 10:09 592 Читати українською
ЧМ-2018: болельщики Швейцарии случайно попали на оккупированный Донбасс
Швейцарские болельщики в Донбассе / Фото из соцсетей

Футбольные болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Россию на чемпионат мира-2018 на машине, случайно оказались на оккупированной территории.

"Группа футбольных болельщиков из Швейцарии почти заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины.

Болельщики ехали на матч Бразилия – Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!

"Приветствую на Кубке войны-2018": львовянин напомнил о преступлениях России шокирующим видео

Вот интересно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира-2018.

Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной", – написала волонтер Анна Домбровская в фейсбуке.

Напомним, матч Бразилия – Швейцария состоится сегодня, начало в 21:00.

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Чемпионат мира-2018 Швейцария Швейцария Бразилия - Швейцария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук