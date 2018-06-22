ЧМ-2018: болельщики Швейцарии случайно попали на оккупированный Донбасс

Футбольные болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Россию на чемпионат мира-2018 на машине, случайно оказались на оккупированной территории.

"Группа футбольных болельщиков из Швейцарии почти заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины.

Болельщики ехали на матч Бразилия – Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!

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Вот интересно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира-2018.

Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной", – написала волонтер Анна Домбровская в фейсбуке.

Напомним, матч Бразилия – Швейцария состоится сегодня, начало в 21:00.