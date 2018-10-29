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Чигринский: Победа над Баварией – это престиж и уверенность в себе

23 октября 13:49 62 Читати українською
Чигринский: Победа над Баварией – это престиж и уверенность в себе
Дмитрий Чигринский / Фото ФК АЕК

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против Баварии.

"Участие в Лиге чемпионов – долгожданное событие в нашей жизни. Есть много хороших футболистов, которые только мечтали сыграть в Лиге Чемпионов, но никогда там не играли.

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Перед нами большой вызов – поединки, которые могут все изменить. Три очка за победу – большое достижение, но кроме этого, это репутация, престиж, история, уверенность в себе. Это будет большой бой в великолепном исполнении на огромной арене.

Сколько вы можете назвать таких команд, как Бавария, которые постоянно и твердо находятся в элите европейского футбола?", – цитирует Чигринского издание gazzetta.gr.

Напомним, поединок Лиги чемпионов АЕК – Бавария состоится сегодня, 23 октября, начало в 19:55.

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Лига чемпионов3 турОлимпийский стадион Афины (Афины)

АЕК Афины - Бавария: Вторник 23 октября 2018

АЕК Афины
Матч окончен
0 : 2
Бавария
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Теги
Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Бавария Бавария Лига чемпионов АЕК Афины - Бавария АЕК Афины АЕК Афины
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