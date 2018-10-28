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Чигринський: Перемога над Баварією – це престиж та впевненість в собі

23 жовтня 13:49 459 Читать на русском
Чигринський: Перемога над Баварією – це престиж та впевненість в собі
Дмитро Чигринський / Фото АЕК

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський поділився очікуваннями перед матчем Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Участь у Лізі чемпіонів – довгоочікувана подія у нашому житті. Є багато хороших футболістів, які лише мріяли зіграти у Лізі Чемпіонів, але ніколи там не грали.

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Перед нами великий виклик – поєдинки, які можуть все змінити. Три очки за перемогу – велике досягення, але крім цього, це репутація, престиж, історія, впевненість у собі. Це буде великий бій у чудовому виконанні на величезній арені.

Скільки ви можете назвати таких команд, як Баварія, які постійно і твердо знаходяться в еліті європейського футболу?", – цитує Чигринського видання gazzetta.gr.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів АЕК – Баварія відбудеться сьогодні, 23 жовтня, початок о 19:55.

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Ліга чемпіонів3 турОлімпійський Афіни (Афіни)

АЕК Афіни - Баварія: Вівторок 23 жовтня 2018

АЕК Афіни
Матч завершено
0 : 2
Баварія
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Теги
Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Баварія Баварія Ліга чемпіонів АЕК Афіни - Баварія АЕК Афіни АЕК Афіни
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