"Конечно, я недоволен как счетом, так и первым таймом в частности. Во второй половине мы преодолели этот барьер страха играть против Барселоны и могли достичь большего. То, как Динамо играло во втором тайме, мне понравилось.

Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Уровень, на который нужно подняться. Это не чемпионат Украины, здесь гораздо больше агрессивности. Игроки Барселоны не только техничнее. Они больше фолили – это значит, что они сразу прерывали наши все попытки выйти в контратаку. Они были намного агрессивнее. Мне понравилась реакция игроков во втором тайме. Там еще и фол был против Гармаша в штрафной, который надо посмотреть, как сыграл защитник против него.

Сила Барселоны в сегодняшнем матче – в агрессивности, как они прессинговали в атаке. Мы имели в начале выход 3 в 1 и не использовали его, приняв неправильное решение. На таком уровне такие моменты надо реализовывать. Конечно, один гол меняет картину на поле.

Почему Динамо и Шахтер не забили ни одного гола в ЛЧ? Чемпионат Украины намного слабее по уровню, чем Лига чемпионов. Но еще есть ответные матчи. Когда играешь с такими командами, то понимаешь, что нам нужно еще очень много работать", – резюмировал Луческу в комментарии Megogo.

Барселона минимально обыграла Динамо – команда Луческу сыграла 2 разных тайма в матче ЛЧ, исторический гол защитника