"Звичайно, я незадоволений як рахунком, так і першим таймом зокрема. У другій половині ми подолали цей бар'єр страху грати проти Барселони і могли досягнути більшого. Те, як Динамо грало в другому таймі, мені сподобалося.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола

Наші гравці повинні розуміти, що це рівень ЛЧ. Рівень, на який потрібно піднятися. Це не чемпіонат України, тут значно більше агресивності. Гравці Барселони не лише технічніші. Вони більше фолили – це означає, що вони одразу переривали наші всі спроби вийти в контратаку. Вони були набагато агресивнішими. Мені сподобалася реакція гравців у другому таймі. Там ще й фол був проти Гармаша у штрафному, який треба подивитися, як зіграв захисник проти нього.

Сила Барселони в сьогоднішньому матчі – в агресивності, як вони пресингували в атаці. Ми мали на початку вихід 3 в 1 і не використали його, прийнявши неправильне рішення. На такому рівні такі моменти треба реалізовувати. Звичайно, один гол змінює картину на полі.

Чому Динамо і Шахтар не забили жодного гола в ЛЧ? Чемпіонат України набагато слабший за рівнем, ніж Ліга чемпіонів. Але ще є матчі-відповіді. Коли граєш з такими командами, то розумієш, що нам потрібно ще дуже багато працювати", – резюмував Луческу у коментарі Megogo.

Барселона мінімально обіграла Динамо – команда Луческу зіграла 2 різні тайми у матчі ЛЧ, історичний гол захисника